Прокуратура добивается признания недействительными отдельных положений правил благоустройства Курска

Курский областной суд начал рассмотрение административного дела по иску зампрокурора субъекта к Курскому городскому собранию, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Истец просит признать недействующим в части решение горсобрания от 20 декабря 2019 года «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа "Город Курск"» (в редакции от 8 декабря 2022-го).

Речь идет о положениях в части требований к габаритам нестационарных торговых объектов; обязанности физических и юридических лиц самостоятельно вывозить твердые коммунальные отходы; составления протоколов за выявленные административные правонарушения уполномоченным органом мэрии. «Как указано в исковом заявлении, прокурорской проверкой установлено, что отдельные положения правил противоречат требованиям федерального законодательства»,— рассказали в пресс-службе.

Олег Мухин

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