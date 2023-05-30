Воронежского депутата исключили из «Единой России» после обвинений жителей в смертельном пьяном ДТП

Региональное отделение «Единой России» в Воронежской области сообщило об исключении из партии члена совета депутатов Лискинского городского поселения и местного бизнесмена Анатолия Шабанова, которого накануне родственники погибшей под колесами внедорожника Lexus пожилой женщины обвинили в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В партии сообщили, что господин Шабанов был исключен «в соответствии с уставом». Его участие в произошедшей трагедии там детально не комментировали, но ранее в «Единой России» заявляли, что депутат «будет незамедлительно исключен из партии» в случае «подтверждения сведений» о нахождении за рулем в пьяном виде.

На сайте реготделения «Единой России» сказано, что партия реагирует на «информацию о произошедшем в Лисках ДТП со смертельным исходом, предположительно, произошедшем по вине депутата, который, по словам племянницы погибшей женщины, находился за рулем в состоянии опьянения».

«Его судьбу будут решать правоохранительные и судебные органы»,— добавили в партии, призвав ГИБДД ускориться с расследованием инцидента и предоставлением официальных комментарий по поводу него.

Сергей Калашников

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