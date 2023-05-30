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Американцу смягчили на год приговор за нападение на полицейского в Воронеже

Воронежский областной суд изменил приговор Центрального райсуда Воронежа, который назначил гражданину США Роберту Гилману четыре с половиной года колонии общего режима за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Наказание смягчено на год — до трех с половиной лет лишения свободы.

В октябре прошлого года Роберта Гилмана осудили за нападение на полицейского в здании дежурной части Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте в Воронеже. Туда молодой человек попал в январе 2022 года: после жалоб пассажиров поезда Сухум–Москва, на котором он ехал в столицу, полицейские задержали его на железнодорожном вокзале в центре Воронежа. Американец был сильно пьян. В дежурной части он ударил полицейского ногой по ноге.

Во время суда Роберт Гилман признал вину и извинился перед полицейскими и Российской Федерацией. В жалобе на приговор его защита указала на суровость наказания.

Гилман участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. Он выступал сразу на двух языках, перевод затруднялся из-за того, что переводчики его плохо понимали. Он отметил, что не мог видеть полицейского из-за ран на лице, которые он получил в результате падений, а удар по сути нанес полицейскому случайно.

Сергей Толмачев

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