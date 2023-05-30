В Орле вынесен приговор трем участникам финансовой пирамиды, ущерб от которой превысил 290 млн рублей

Железнодорожный райсуд Орла вынес приговор трем членам организованной группы, обвинявшимся в создании финансовой пирамиды, сообщили «Ъ-Черноземье» в прокуратуре региона. Они признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Светлана Иванова приговорена к 6,5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб. Денис Поповкин получил шесть лет со штрафом в 200 тыс. руб., Дарья Ласточкина — четыре года колонии.
Суд установил, что с сентября 2016-го по апрель 2019 года подсудимые на территории восьми регионов РФ, в том числе Орловской области, участвовали в качестве сотрудников в деятельности кредитного потребительского кооператива «Финанс Инвест», работавшего по принципу финансовой пирамиды. Соучастники, «используя рекламу и иные методы, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооператива», привлекали в качестве пайщиков граждан (в основном пенсионеров) для открытия вкладов под высокий процент, но полученные средства похищались. Уголовное дело в отношении учредителя и председателя правления кооператива выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в федеральный розыск.
Жертвами кооператива стали 625 пайщиков, сумма ущерба превышает 291 млн руб.
Суд поддержал позицию гособвинения. Для возмещения ущерба арестовано имущество осужденных стоимостью более 150 млн руб.