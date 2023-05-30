FT: Украина начала серию дерзких операций, чтобы подорвать моральный дух российских войск

Украина в преддверии контрнаступления начала проводить серию «дерзких операций» с целью «нагрузить» российскую оборонную структуру и «подорвать моральный дух противника». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на военных экспертов и представителей украинской разведки.

Среди операций, которые должны «обмануть противника и сформировать поле боя перед крупным наступлением» издание указывает атаку беспилотников на Кремль и на разведывательный корабль «Иван Хурс», а также нападение диверсантов на Белгородскую область.

«Успешное наступление начинается с успешного психологического давления»,— приводит FT слова украинского чиновника, его имя не уточняется. В украинской разведке считают, что перечисленные выше операции призваны заставить российскую сторону произвести передислокацию войск вдоль границы, хотя никаких указаний на это пока нет.

По мнению бывшего офицера британской армии Майка Мартина, целью таких операций является «создание множества дилемм для российского командования». «Такие проблемы как, например, прорыв линии фронта — привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действие»,— подчеркнул он.

Атака на Кремль с использованием беспилотников произошла 3 мая. Никто не пострадал, серьезных разрушений не было. Российские власти обвинили в произошедшем Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность к случившемуся.

Нападение диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области произошло 22 мая. В результате пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за нападение взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», которые, как утверждается, состоят из россиян, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

24 Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины тремя беспилотными катерами безуспешно атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Все катера-беспилотники, как сообщили в ведомстве, были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.

Сегодня, 30 мая, беспилотниками были атакованы здания в Москве. По версии Минобороны, их было восемь. Пять беспилотников удалось сбить, а три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».