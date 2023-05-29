Главные новости за 29 мая. Белгород, Орел, Воронеж, Липецк

Мирный житель погиб после украинского обстрела Шебекинского горокруга Белгородского области.
«Мценский элеватор» планирует вложить более 700 млн рублей в производство и хранение муки в ОЭЗ «Орел»
Власти разрешили построить в центре Воронежа на месте ДК 50-летия Октября 30-этажный жилой дом.
В Белгороде хотят реконструировать институт МВД за 367 млн рублей.
Выкупленная в интересах «Газпрома» «Лискимонтажконструкция» увеличила чистую прибыль по итогам 2022-го более чем вдвое.
Сотрудники ФСБ задержали воронежца по подозрению в попытке дать 200 тысяч рублей взятки белгородскому чиновнику.
Липецкую госжилинспекцию возглавил бывший прокурор Алексей Кащеев.