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Коммерсантъ FM
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Главные новости за 29 мая. Белгород, Орел, Воронеж, Липецк

Мирный житель погиб после украинского обстрела Шебекинского горокруга Белгородского области.

«Мценский элеватор» планирует вложить более 700 млн рублей в производство и хранение муки в ОЭЗ «Орел»

Власти разрешили построить в центре Воронежа на месте ДК 50-летия Октября 30-этажный жилой дом.

В Белгороде хотят реконструировать институт МВД за 367 млн рублей.

Выкупленная в интересах «Газпрома» «Лискимонтажконструкция» увеличила чистую прибыль по итогам 2022-го более чем вдвое.

Сотрудники ФСБ задержали воронежца по подозрению в попытке дать 200 тысяч рублей взятки белгородскому чиновнику.

Липецкую госжилинспекцию возглавил бывший прокурор Алексей Кащеев.

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