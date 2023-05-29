Мирный житель погиб после украинского обстрела Шебекинского горокруга Белгородского области

Райцентр Шебекино, села Графовка, Муром и Новая Таволжанка больше часа находились под обстрелом ВСУ больше часа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате в Графовке погиб один мирный житель. «Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте», — рассказал губернатор. Супругу погибшего с острой реакцией на стресс и его маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения: «Вся необходимая медицинская помощь оказывается».

В Графовке повреждены десять частных жилых домов. Взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи. Подворовой обход продолжается, добавил Вячеслав Гладков.

В Шебекине, Муроме и Новой Таволжанке также повреждена линия электропередачи. «Аварийные и оперативные службы работают на месте, подворовой обход продолжается», — написал губернатор.

Ранее 29 мая в результате обстрела Шебекина пострадали четыре человека. Снаряд попал в одно из предприятий, загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, мужчины доставлены в райбольницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Позже открытое горение на предприятии было ликвидировано.

Обо всех происшествиях 29 мая читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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