Сотрудники ФСБ задержали воронежца по подозрению в попытке дать 200 тысяч рублей взятки белгородскому чиновнику

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело против жителя Воронежской области и иных неустановленных лиц за покушение на дачу взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч.3 ст. 30, п.п. «а, б» ч.4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками белгородского управления ФСБ. Это ведомство осуществляет оперативное сопровождение по уголовному делу, добавили в СКР.

По предварительным данным, в апреле 2023 года в бюджетную смету департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа было добавлено более 35 млн руб. на покупку жилья для детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов. Подозреваемый воронежец «с целью обеспечения гарантированной победы на торгах» и заключения госконтракта «попытался» передать 200 тыс. руб. некоему старооскольскому чиновнику. В этот момент его с поличным задержали белгородские оперативники ФСБ.

Сейчас решается вопрос по мере пресечения для воронежца. Кроме того, проводится «комплекс следственных действий», направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, которые могут быть причастны к его совершению.

С марта 2023 года под стражей по делу о взяточничестве находится бывший глава Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Как считают в белгородском СКР, в 2017–2021 годах он, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, помог им в выдаче разрешительной документации на строительство и предоставление земельных участков в аренду. Экс-чиновнику вменяется более 35 млн руб. взяток по семи эпизодам.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Вот и вся белгородская рать».

Иван Недокопов

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