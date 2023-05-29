Липецкую госжилинспекцию возглавил бывший прокурор Алексей Кащеев

Исполняющим обязанности руководителя государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Липецкой области назначен Алексей Кащеев. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

На этом посту он сменил Юрия Букреева, который возглавлял инспекцию с ноября 2021 года и ушел в отставку в конце апреля. Господин Букреев теперь курирует работу региона по восстановлению Володарского района Донецкой народной республики.

Алексей Кащеев родился в 1978 году в Тербунском районе Липецкой области. В 2000 году окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета. Работал в органах прокуратуры Липецкой области — был заместителем Данковского межрайонного прокурора, заместителем прокуроров Правобережного, Октябрьского и Советского района Липецка, прокурора Хлевенского района, Липецкого межрайонного природоохранного прокурора.

В новой должности Алексею Кащееву предстоит контролировать исполнение требований жилищного законодательства и обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. До его назначения ГЖИ временно возглавлял заместитель руководителя Андрей Еремин. Сейчас на сайте ведомства он в числе руководства не указан.

Александр Прытков

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