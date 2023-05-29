Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Белгороде хотят реконструировать институт МВД за 367 млн рублей

Белгородский юридический институт МВД ищет подрядчика для выполнения работ по реконструкции здания института с пристройкой общежития на 850 мест. Это следует из документов закупки. Максимальная цена контракта составляет 367,4 млн руб., итоги торгов планируется подвести 7 июня.

Общежитие должно быть 10-этажным, общая площадь — 11 тыс. кв. м. В подвале будут в частности размещены бойлерная, постирочная, помещение для сушки одежды и обуви, кладовые, помещение ремонта и хранения светильников, камеры хранения личных вещей, помещения для разборки грязного белья, санузел с душем, венткамера, электрощитовая, помещения для хранения, склад уборочного инвентаря. На первом этаже — вестибюль, холл, помещение уборочного инвентаря, комнаты для студентов с санузлами и душевыми, кухня, помещение для сушки белья, постирочная, процедурная, кабинеты, палаты изолятора, санузлы и помещение дежурного. На 2-9 этажах запланированы комнаты для студентов с санузлами и душевыми, постирочная, помещение для сушки одежды и обуви, помещение уборочного инвентаря, кухни и офицерская комната.

Финансирование работ разбито на три года: 54,4 млн руб. в 2023-м, 149,6 млн руб. в 2024-м и 163,3 млн руб. в 2025 году. Источник финансирования — федеральный бюджет. Подрядчик обязан начать выполнение работ не позднее следующего дня с момента заключения госконтракта и закончить до 2 июня 2025 года.

Ранее стало известно, столичная «Хатман групп» взялась построить для белгородского института МВД межкафедральный полигонный комплекс за 451 млн руб.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...