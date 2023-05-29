В Белгороде хотят реконструировать институт МВД за 367 млн рублей

Белгородский юридический институт МВД ищет подрядчика для выполнения работ по реконструкции здания института с пристройкой общежития на 850 мест. Это следует из документов закупки. Максимальная цена контракта составляет 367,4 млн руб., итоги торгов планируется подвести 7 июня.

Общежитие должно быть 10-этажным, общая площадь — 11 тыс. кв. м. В подвале будут в частности размещены бойлерная, постирочная, помещение для сушки одежды и обуви, кладовые, помещение ремонта и хранения светильников, камеры хранения личных вещей, помещения для разборки грязного белья, санузел с душем, венткамера, электрощитовая, помещения для хранения, склад уборочного инвентаря. На первом этаже — вестибюль, холл, помещение уборочного инвентаря, комнаты для студентов с санузлами и душевыми, кухня, помещение для сушки белья, постирочная, процедурная, кабинеты, палаты изолятора, санузлы и помещение дежурного. На 2-9 этажах запланированы комнаты для студентов с санузлами и душевыми, постирочная, помещение для сушки одежды и обуви, помещение уборочного инвентаря, кухни и офицерская комната.

Финансирование работ разбито на три года: 54,4 млн руб. в 2023-м, 149,6 млн руб. в 2024-м и 163,3 млн руб. в 2025 году. Источник финансирования — федеральный бюджет. Подрядчик обязан начать выполнение работ не позднее следующего дня с момента заключения госконтракта и закончить до 2 июня 2025 года.

Ранее стало известно, столичная «Хатман групп» взялась построить для белгородского института МВД межкафедральный полигонный комплекс за 451 млн руб.

Мария Старикова