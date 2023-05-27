Главные новости за 27 мая. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани из-за проливных дождей произошло подтопление в 13 населенных пунктах в Кущевском, Лабинском, Новокубанском и Курганинском районах. Всего затоплены 147 дворов и 21 дом Лабинском, Кущевском и Курганинском районах. Также произошло подтопление 350 придомовых территорий в ауле Ходзь в Адыгее.

В честь празднования Дня города Сочи на Театральной площади 27 мая состоялся концерт. Максим Аверин стал главной звездой мероприятия.

МУП «ЖКХ города Туапсе» выплатит 75 млн рублей за разлив нефтепродуктов в Черное море. ЧП произошло 23 мая 2021 года, тогда по вине предприятия в море попали 8 тонн нефтепродуктов.

В России среди городов местного значения по уровню развития государственно-частного партнерства Новороссийск занял первое место, а Армавир — второе.

На улице Демьяна Бедного в Крымске местный житель обнаружил под автомобилем корпус от гранаты.

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в пользу АО ГК «ЕКС» 447,3 млн руб. задолженности за строительство фундамента школы-интерната «Наследие».

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