На Кубани остаются подтопленными 21 дом и 147 дворов

В Краснодарском крае из-за проливных дождей произошло подтопление в 13 населенных пунктах в Кущевском, Лабинском, Новокубанском и Курганинском районах. Всего 147 дворов и 21 дом остаются подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По состоянию на утро 27 мая, на реках наблюдается спад.

«Подъемы уровня воды в реках с достижением опасных и неблагоприятных отметок наблюдались на реках в Лабинском, Мостовском и Курганинском районах»,— говорится в сообщении.

Воду удалось откачать в Кущевском, Лабинском, Новокубанском районах в 29 домовладениях и 99 приусадебных участках. Для откачки спасатели привлекли 18 единиц техники.

В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 20 человек и 5 единиц техники. Всего от РСЧС привлечено 148 человек, 37 единиц техники.

Тат Гаспарян

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