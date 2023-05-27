Максим Аверин станет звездой концерта на День города в Сочи

В честь празднования Дня города Сочи на Театральной площади 27 мая состоится концерт. В программе прозвучат известные произведения в прочтении заслуженного артиста РФ Максима Аверина, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ко Дню города праздничную постановку представит художественный руководитель Сочинского концертно-филармонического объединения Максим Аверин. Вход на мероприятие свободный, начало в 20:00. Выступят солисты и коллективы Сочинской филармонии.

Отмечается, что при входе на площадь будут установлены досмотровые павильоны с рамками металлодетекторов, увеличено количество патрулей полиции и Росгвардии.

В парке «Ривьера» пройдет бесплатная экскурсия от клуба экскурсоводов «Эрудит» при Городском собрании Сочи. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться на нее в аккаунтах парка «Ривьера» в социальных сетях.

Кроме того, на базе ФГБУ «Юг Спорт», в акватории пляжа «Маяк», в эти дни проходит фестиваль парусного спорта и яхтенного туризма.

На площади Искусств пройдут массовые соревнования по прыжкам на скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето». В сквере по улице Навагинской организована выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Также здесь пройдет конкурс на лучший авторский сувенир Сочи-2023.

В этом году с Днем города совпала всероссийская акция «Библионочь». Она пройдет в 12-й раз под лозунгом «Читаем вместе».

В Адлерском парке культуры и отдыха запланирован гала-концерт участников районного фестиваля народного творчества «Мой Сочи! Я тобой горжусь!».

Также 28 мая на территории скейтпарка «Вилла Вера» состоится фестиваль экстремальных видов спорта.

Тат Гаспарян

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