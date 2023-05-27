Два города Кубани стали лидерами рейтинга по привлечению частных инвестиций

В России среди городов местного значения по уровню развития государственно-частного партнерства Новороссийск занял первое место, а Армавир — второе. Рейтинг подготовил национальный Центр ГЧП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Эксперты оценивали эффективность привлечения частных инвестиций в инфраструктуру в 204 городах, проанализировали 439 ГЧП-проектов на общую сумму более 959 млрд руб.

В Новороссийске и Армавире сейчас реализуют 13 проектов в рамках муниципально- и государственно-частного партнерства. В Новороссийске реализуют пять проектов с объемом инвестиций 4 млрд руб. Среди крупных концессионных соглашений — проекты возведения двух школ на 2600 мест. Кроме того, рассматривается вопрос строительства спортцентра с бассейном, а также приюта для животных.

В Армавире реализуют восемь инвестпроектов. Завершили энергосервисный контракт. В 2022 году заключили крупное соглашение о создании промышленного парка «Армавир». На создание его инженерной инфраструктуры планируют направить 5,7 млрд руб.

Тат Гаспарян

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