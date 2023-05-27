Суд взыскал с главного управления строительства Кубани 447 млн рублей за интернат для одаренных детей

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в ползу АО ГК «ЕКС» 447,3 млн руб. задолженности за строительство фундамента школы-интерната «Наследие». Решение суда опубликовано в картотеке арбитржаных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

АО «Группа компаний ЕКС» в мае 2022 года обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» задолженности за строительство общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей «Наследие» в Краснодаре. Контракт на строительство объекта по улице Воронежская, 57/3 между сторонами спора был заключен в 2019 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ГК ЕКС» зарегистрировано в 1994 году в Ярославле. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем предприятия является Алексей Власов (100% УК). Выручка за 2022 год составила 78,7 млрд руб., прибыль — 2,4 млрд руб.

В материалах дела говорится, что в процессе выполнения работ по контракту, от заказчика поступило предложение — начать строительство объекта своими силами, не дожидаясь заключения соответствующего контракта. Это было обосновано необходимостью возведения социально-значимого объекта в кратчайшие сроки с целью реализации государственной программы.

Компания получила положительное заключение госэкспертизы в июне 2020 года и начала возводить школу за свой счет. Однако управление строительства края так и не заключил с государственный контракт с истцом на строительство объекта. Результат работ не был оплачен ответчиком, что послужило основанием для обращения в суд.

На территории спорного участка площадью 123,9 тыс. кв. м. были проведены строительно-монтажные работы по обустройству фундамента. Возведен объект незавершенного строительства готовности 7%.

Экспертиза показала, что объект соответствует проектной документации и имеет положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КК

«Краснодаркрайгосэкспертиза» и разрешению на строительство департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара.

«Несоответствий в части технической и разрешительной документации, при производстве строительно-монтажных спорному объекту исследования — не выявлено. Сохранение спорного объекта, угрозу жизни и здоровью граждан не создает», — говорится в решении суда.

Экспертиза показала, что стоимость выполненных работ АО «ГК „ЕКС“ составляет 447,3 млну руб., а качество использованных строительных материалов соответствует проектным решениям.

В сентябре 2019 года мэрия Краснодара сообщала, что школу-интернат для одаренных детей создадут по образцу сочинского «Сириуса». Она должна была открыться в 2021 году. Предполагалось, что набор будет проходить на конкурсной основе для учеников, окончивших 4 класс. Предварительная стоимость проекта оценивалась в 2,4 млрд руб.

Тат Гаспарян

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