В ауле Адыгеи спасатели откачивают воду с затопленных улиц

В ауле Ходзь с раннего утра организована работа по откачке воды с приусадебных участков, а также идет прочистка водоотводных каналов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Республике Адыгея Фото: ГУ МЧС России по Республике Адыгея

«Продолжаются работы по оказанию всей необходимой помощи населению, пострадавшему в результате подтопления»,— говорится в сообщении.

Также спасатели отмечают, что для отвода воды и подсыпки привлечена инженерная техника.

«Предварительные итоги работы оценочных комиссий показали, что накануне произошло подтопление 350 придомовых территорий. На данную минуту вода сошла. Работа оценочных комиссий продолжается»,— сообщает ведомство.

В пятницу, 26 мая, в ауле Ходзь в результате дождевого паводка оказались подтоплены частные домовладения и дороги. Как написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале, оперативные службы уже направили людей и технику для помощи пострадавшим.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram