Житель Крымска обнаружил под автомобилем корпус от гранаты

Фото: Наши новости Крымск / Telegram
«Прибывшие саперы извлекли предмет, который при изучении оказался абсолютно пустым корпусом от гранаты. Угрозы жителям нет»,— написал глава района.
В соцсетях местные жители рассказали, что под автомобиль корпус от гранаты положил неизвестный мужчина. Прибывшие правоохранители оцепили улицу.
«Какой-то мужчина под чужой автомобиль, стоящий на парковке рядом с домом по улице Демьяна Бедного, подложил взрывное устройство и скрылся. Все происходящее зафиксировала видеокамера частного дома. Благодаря этому автомобиль не тронут и вызваны сотрудники полиции»,— сообщил очевидец.
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