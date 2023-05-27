Житель Крымска обнаружил под автомобилем корпус от гранаты

На улице Демьяна Бедного в Крымске Краснодарского края местный житель обнаружил под автомобилем предмет, похожий на взрывное устройство. На место незамедлительно выехала группа быстрого реагирования для оцепления местности, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наши новости Крымск / Telegram Фото: Наши новости Крымск / Telegram

«Прибывшие саперы извлекли предмет, который при изучении оказался абсолютно пустым корпусом от гранаты. Угрозы жителям нет»,— написал глава района.

В соцсетях местные жители рассказали, что под автомобиль корпус от гранаты положил неизвестный мужчина. Прибывшие правоохранители оцепили улицу.

«Какой-то мужчина под чужой автомобиль, стоящий на парковке рядом с домом по улице Демьяна Бедного, подложил взрывное устройство и скрылся. Все происходящее зафиксировала видеокамера частного дома. Благодаря этому автомобиль не тронут и вызваны сотрудники полиции»,— сообщил очевидец.

Тат Гаспарян

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