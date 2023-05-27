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Житель Крымска обнаружил под автомобилем корпус от гранаты

На улице Демьяна Бедного в Крымске Краснодарского края местный житель обнаружил под автомобилем предмет, похожий на взрывное устройство. На место незамедлительно выехала группа быстрого реагирования для оцепления местности, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Фото: Наши новости Крымск / Telegram

Фото: Наши новости Крымск / Telegram

«Прибывшие саперы извлекли предмет, который при изучении оказался абсолютно пустым корпусом от гранаты. Угрозы жителям нет»,— написал глава района.

В соцсетях местные жители рассказали, что под автомобиль корпус от гранаты положил неизвестный мужчина. Прибывшие правоохранители оцепили улицу.

«Какой-то мужчина под чужой автомобиль, стоящий на парковке рядом с домом по улице Демьяна Бедного, подложил взрывное устройство и скрылся. Все происходящее зафиксировала видеокамера частного дома. Благодаря этому автомобиль не тронут и вызваны сотрудники полиции»,— сообщил очевидец.

Тат Гаспарян

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