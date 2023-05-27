Чавушоглу: Турция недосчиталась 1 млн российских туристов из-за заявлений оппозиции

Около 1 млн российских туристов не приехали в Турцию в мае из-за заявлений лидера оппозиции, кандидата в президента Кемаля Кылычдароглу в отношении России. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу со ссылкой на данные Минтуризма.

«Мы потеряли два месяца при том, что первые три месяца этого года были хорошими. Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений»,— сказал господин Чавушоглу в эфире турецкого телеканала NTV (перевод по ТАСС).

Минтуризм накануне, 26 мая, сообщил, что в январе-апреле Турцию посетили больше 11 млн туристов. Лидерство удерживают россияне, численность туристов из РФ превышает, 1,15 млн человек.

Кемаль Кылычдароглу — единый кандидат от семи оппозиционных партий на президентский пост. Он вместе с действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вышел во второй тур выборов. Господин Кылычдароглу называл турецкого президента ориентирующимся на Россию фальшивым лидером. Он также обвинял Москву в заговорах и призывал «убрать руки от турецкого государства». Господин Эрдоган считает, что оппозиционер в случае победы введет санкции против России.

О влиянии туристов на предвыборную риторику в Турции — в колонке Александры Мерцаловой «Политически значимый турпоток».

Леонид Уварчев