Главные новости за 25 мая. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

По состоянию на вечер 25 мая в пунктах временного размещения остаются 230 жителей Грайворонского Грайворонского городского округа Белгородской области, куда в понедельник вторглись украинские диверсанты.

Председатель Липецкого областного совета Дмитрий Аверов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидата на выборы в Государственную думу.

Воронежское реготделение «Единой России» начало процедуру выдвижения Александра Гусева на выборы губернатора. На заседании президиума отделения принято решение об организации праймериз на выборы главы региона 10 сентября 2023 года.

Совладельцы черноземной дилерской группы «Аврора авто» (дилер Mercedes Benz, Porsche, Nissan, Volkswagen в Воронеже, а также BMW и Mercedes Benz в Белгороде) Аркадий Залан и Тамаз Бекаури весной перераспределили доли в совместном бизнесе. Знакомый с ситуацией источник «Ъ-Черноземье» пояснил, что произошла «рокировка долей в связи с уточнением интересов каждого из партнеров».

Воронежского депутата Романа Жогова отпустили из СИЗО под домашний арест до 29 июля. Господин Жогов отпущен из-под стражи в зале суда. Домашний арест обвиняемый в мошенничестве парламентарий будет проводить в Рамонском районе.

Депутаты липецкого облсовета внесли изменения в областной бюджет на 2023 год. Доходы бюджета выросли на 7,2 млрд руб., расходы — на 6,6 млрд руб.

ФНС подала иск о банкротстве тамбовской структуры австрийской Boxmark, планировавшей построить кожевенный завод. Сумма требований составляет 9,85 млн руб.