Воронежского депутата Романа Жогова отпустили из СИЗО под домашний арест

Управление Следственного комитета России (СКР) подало в Ленинский райсуд Воронежа ходатайство об изменении меры пресечения политтехнологу и депутату гордумы Роману Жогову, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Его рассмотрел и удовлетворил судья Александр Курьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Под домашний арест Роман Жогов отправлен до 29 июля. Под арестом он находился с 30 ноября прошлого года. Господин Жогов отпущен из-под стражи в зале суда. Домашний арест он будет проводить в Рамонском районе.

Под стражей депутат находится с 30 ноября прошлого года. Управление Следственного комитета России по Воронежской области (СКР) обвиняет его в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, он добился фиктивного трудоустройства своей супруги в ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял его однопартиец и депутат Александр Провоторов. Тот утверждает, что переводил жене господина Жогова деньги, думая, что они идут на финансирование деятельности реготделения партии «Единая Россия». По подсчетам следствия, с 2010 по 2020 год семья Жоговых получила и потратила на себя чуть менее 2,4 млн руб.

Роман Жогов отрицает вину. Инициатива трудоустройства его супруги, по словам депутата, исходила от самого Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить политтехнологу стимулирующую надбавку 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний. Александр Провоторов, напомним, прошлой весной получил два года колонии за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и недавно условно-досрочно вышел на свободу.

Подробнее о деле депутата — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте