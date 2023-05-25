В пунктах временного размещения после атаки диверсантов остаются 230 белгородцев

По состоянию на вечер 25 мая в пунктах временного размещения остаются 230 жителей Грайворонского Грайворонского городского округа Белгородской области, в который в понедельник вторглись украинские диверсанты. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, посетивший один из пунктов в в Яковлевском городском округе.

«Жители потихоньку выезжают, возвращаются в свои дома. Те, кто особо переживает, остаются,— рассказал губернатор.— Самое главное, что люди живы и здоровы. Потихонечку отходят от страшного стресса. Очень хочется, чтобы жители такой стресс больше не испытывали в своей жизни».

Господин Гладков сообщил, что у жителей «было много вопросов о детских садах, школах, работодателях»: «Там, где можем, конечно, будем помогать».

Из сел Гора-Подол, Козинка и Глотово Грайворонского округа всего было расселено более 550 человек. 25 мая на этих территориях еще продолжалось разминирование жилых домов, зданий и улиц. По подсчетам местных властей, в результате действий противника были повреждены около 500 домов.

Подробнее о том, почему жители подвергшихся украинской атаке белгородских сел пока не могут вернуться домой,— в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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