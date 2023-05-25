Доходы бюджета Липецкой области на 2023 год выросли на 7 млрд рублей

Депутаты липецкого облсовета внесли изменения в областной бюджет на 2023 год. Доходы бюджета выросли на 7,2 млрд руб., расходы — на 6,6 млрд руб., сообщили в областном правительстве.

Большая часть дополнительных доходов (6 млрд руб.) получена за счет налога на прибыль, акциза на жидкую сталь и налога на имущество организаций. 1,2 млрд руб. — поступления из федерального бюджета.

Расходная часть достигнет 106,9 млрд руб. Дефицит снизится почти на 600 млн руб. до 26,3 млрд руб. Дополнительные средства пойдут на социальную сферу, здравоохранение и образование, на «создание условий для роста экономической активности и развития инфраструктуры региона».

К примеру, 1,3 млрд руб. направят муниципалитетам на модернизацию инфраструктуры. 340 млн руб. поступят на строительство нового корпуса Липецкой городской детской больницы, более 200 млн руб. — на закупку медоборудования, мебели и автомобилей «Скорой помощи». 30 млн руб. пойдут на выплаты врачам, впервые трудоустроившимся по наиболее дефицитным специальностям; 26 млн руб.— на ежемесячные выплаты работникам здравоохранения, оказывающим медпомощь больным с социально значимыми заболеваниями, 15 млн руб.— на строительство и приобретение жилья врачам дефицитных специальностей. «Эти меры поддержки дают результаты — медики приезжают работать в Липецкую область, поэтому программы будем и дальше развивать и расширять»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

Владимир Зоркий