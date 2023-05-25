Воронежское реготделение «Единой России» начало процедуру выдвижения Александра Гусева на выборы губернатора

На заседании президиума воронежского отделения «Единой России» принято решение об организации праймериз на выборы главы региона 10 сентября 2023 года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в партии. В праймериз будет участвовать действующий губернатор Александр Гусев.

Глава региона принимает участие в заседании, которое проводит секретарь реготделения, председатель облдумы Владимир Нетесов. В список для предварительного голосования помимо Александра Гусева вошли руководитель управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, глава администрации Подгоренского района Роман Береснев и ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко. Конференция, на которой тайным голосованием будет определена кандидатура от партии на выборы губернатора, назначена на 23 июня.

Ранее Александр Гусев говорил «Ъ-Черноземье», что ждет решения «Единой России» для выдвижения на новый срок главы региона. Еще 13 апреля, во время выступления перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности правительства за последние пять лет, господин Гусев рассказывал «сразу обо всем пятилетнем периоде» его работы на посту. 2 мая глава региона по конференц-связи провел встречу с президентом Владимиром Путиным, который положительно оценил социально-экономическую ситуацию в субъекте. После этого источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти ожидали скорого заявления главы региона об участии в праймериз.

Андрей Цветков, Олег Мухин