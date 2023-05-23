Орбан: Украина не сможет победить без прямого участия войск НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не сможет победить без прямого участия войск НАТО. По его мнению, вместо эскалации конфликта необходимо сосредоточиться на возможности его мирного урегулирования. Он изложил эту точку зрения на экономическом форуме в Катаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«С учетом факта, что НАТО не готово отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет. Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию и мы должны выступить за мирные переговоры»,— уверен господин Орбан (перевод по «РИА Новости»).

Bloomberg сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом для возобновления российско-украинских переговоров. По данным агентства, Евросоюз и США раскритиковали такой подход. Кремль сказал, что ему неизвестно об этой инициативе. МИД Китая поддержал стремление возобновить переговоры Москвы и Киева.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер