Главные новости к утру 21 мая

Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по потолку госдолга. Администрация Джо Байдена обвинила республиканцев в создании угрозы дефолта.

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G7 назвал обучение украинских пилотов управлению F-16 посланием РФ против затяжного конфликта. По его мнению, мирный план «не может быть связан с простым замораживанием конфликта». О саммите

Президент РФ Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и военнослужащих российской армии со взятием Артемовска. Украинская армия накануне утверждала, что бои за город продолжаются, но отмечала тяжелую ситуацию.

«Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в Российскую премьер-лигу. Матч 32-го тура Первой лиги завершился со счетом 1:0 в пользу казанского клуба.

Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира ATP Masters в Риме. В финале россиянин встретится с Хольгером Руне из Дании.