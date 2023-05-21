Медведев обыграл Циципаса вышел в финал турнира ATP Masters в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса из Греции в 1/2 финала турнира Internazionali BNL d’Italia. Матч завершился со счетом 7:5 ,7:5, он несколько раз прерывался из-за дождя. В финале россиянин встретится с Хольгером Руне из Дании.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. На его счету 19 титулов ATP. обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной, победитель Итогового турнира ATP и одного турнира Большого шлема — US Open. 24-летний Циципас занимает пятое место в рейтинге лучших теннисистов. На его счету девять побед на турнирах ATP. Победитель Итогового турнира ATP.

Internazionali BNL d’Italia — турнир в престижной категории ATP Masters 1000. Проводится в Риме. Призовой фонд составляет €7,7 млн.

Леонид Уварчев