Зеленский объявил о получении новых пакетов военной помощи во время европейского турне

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем он говорил с мировыми лидерами во время своего европейского турне. На выходных господин Зеленский побывал в Италии, Германии и Франции, сегодня, 15 мая,— в Великобритании. По словам президента Украины, он получил гарантии новых пакетов военной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Риши Сунак

Фото: Reuters Владимир Зеленский и Риши Сунак

Фото: Reuters

«Италия, Германия, Франция, Великобритания... Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового и мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей, больше политической поддержки»,— сказал Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

«На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров идти по украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО неизбежно»,— рассказал он.

13 мая он побывал в Италии, где встречался с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском в Ватикане. 14 мая президент Украины прибыл в Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером Олафом Шольцем. Из Германии он отправился во Францию. Там его принял президент Эмманюэль Макрон. Сегодня Владимир Зеленский посетил Великобританию, где был принят премьер-министром Риши Сунаком.

Накануне его визита в Германию Берлин анонсировал крупнейший на данный момент пакет военной помощи Киеву размером €2,7 млрд. В него вошли артиллерийские системы и боеприпасы, комплексы противовоздушной обороны, 30 танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты Marder и более 100 боевых бронированных машин.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Европейские союзники заверили Киев в дальнейшей поддержке».

Мария Федотова