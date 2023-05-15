«Европейские союзники заверили Киев в дальнейшей поддержке»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал важные решения в ближайшее время. Об этом он объявил по окончании визита в Великобританию. С премьером Риши Сунаком он обсуждал, в частности, поставки самолетов F-16 и другой техники. Известно, что Соединенное Королевство уже предоставило Киеву ракеты Storm Shadow, речь также идет о большом количестве беспилотников. Ранее в Германии Зеленский получил премию имени Карла Великого, а в Ватикане встретился с папой римским. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что противостояние вокруг Украины переходит на очередной новый уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский провел большое насыщенное европейское турне: встретился с папой римским, в Германии получил престижную премию имени Карла Великого, которая вручается за вклад в объединение Европы. Шкатулка, где хранятся грамота и памятная медаль, во время торжественного выступления украинского лидера упала на пол. Он прервал речь и водрузил награду на место, сопроводив комментарием, мол, русские.

Будучи в Берлине, глава государства забыл в салоне автомобиля смартфон. Любители конспирологии могут во всем этом рассмотреть некий знак. Как бы то ни было, европейские союзники заверили Киев в полной дальнейшей поддержке. Германия, а следом Франция и Великобритания предоставили очередные пакеты военной помощи. Собственно, британские ракеты Storm Shadow — сейчас популярная тема для обсуждения.

Говорили в Европе и о современных самолетах для Украины типа F-16. Пока решения нет, однако что-то подсказывает: оно будет рано или поздно. Украинские пилоты уже обучаются на Западе, существует так называемая самолетная коалиция, так что есть определенное движение. Кроме того, обсуждалось членство в НАТО, и здесь тоже есть четкое ощущение, что не сейчас, так позже республику примут в альянс.

При этом Украина уже часть западного мира, и вернуть ее обратно на сегодня, скажем так, непросто.

Между тем общий смысл такой: все эти события желательно завершить к ноябрю — к американским выборам. Лидеры ЕС заявили, что поддерживают мирный план Зеленского.

При этом из Китая в Европу отправляется специальный представитель председателя КНР Ли Хуэй, будет изучать обстановку — искать мирное решение. Владимир Зеленский, может быть, получил не все, что хотел, но многое. Нельзя исключать, что события получат определенное развитие. Притом что и сейчас все происходящее очень трудно назвать затишьем.

Но вопрос переговоров в той или иной степени остается в повестке дня. Сложно пока говорить об успехе или провале китайской миссии, но Пекин не отказывается от амбициозных планов найти компромисс. А если так, то, наверное, стоит на это надеяться, потому что ничего другого на сегодня не остается.

Европейцы же сказали свое слово: они будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и оружейные поставки по-прежнему осуществляются, несмотря ни на что. Никакой усталости также не фиксируется, и это тоже определенный сигнал того, что обстановка в той или иной степени меняется.

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