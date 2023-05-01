Главные новости к утру 1 мая

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Киеве и Киевской области и Днепре, а также в Павлограде и Сумской области были слышны взрывы. Утром воздушная тревога была отменена.

В районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5.

На юго-западе Москвы задержали двух мужчин, запустивших неизвестный дрон. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Российский фильм «Вызов» собрал 301 млн руб. за втором уикенде проката (27-30 мая). Общие сборы фильма за две недели составили 842,1 млн руб.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Они обсуждали ситуацию вокруг установки Азербайджаном своего КПП в Лачинском коридоре.

В выборах президента Парагвая побеждает кандидат от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенью. По итогам обработки 80% голосов, он набрал 43,61%.

Папа римский Франциск заявил, что сейчас на Украине проходит непубличная мирная миссия. Понтифик не сообщил каких-либо подробностей.

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство с российского на французское.