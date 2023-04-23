Главные новости к утру 23 апреля

В российское посольство в Судане обратились около 140 россиян и граждан других государств с просьбой эвакуировать их из страны. Почти все россияне эвакуированы из зоны боевых действий в Хартуме в посольство, но женщина с ребенком уже почти неделю остается заблокированной в здании Нубийской митрополии. О ситуации в Судане

Дипломаты американского посольства в Судане и члены их семей были вывезены из Хартума по приказу президента Джо Байдена. Работа диппредставительства США приостановлена.

Кипр заблокировал активы обвиняемых в обходе антироссийских санкций.

Десятки тысяч демонстрантов 16-ю субботу подряд вышли на протесты против судебной реформы в израильских городах. По оценке СМИ, в Тель-Авиве в акциях приняли участие 110 тыс. человек. О протестах

Российский боец Сергей Павлович победил Кертиса Блейдса из США на турнире UFC. Он в шестой раз подряд нокаутировал соперника в первом раунде.

Валлийский боксер Джо Кордина победил Шавката Рахимова из Таджикистана и забрал у него титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Бой завершился раздельным решением судей.