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обновлено 22:49

Главные новости за 20 апреля. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел

В Белгороде произошел сильный взрыв. По предварительной информации региональных властей, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка радиусом 20 метров.

Вице-мэр Воронежа и полномочный представитель главы облцентра в гордуме Марина Плиева покидает администрацию города. В качестве причины ее ухода в мэрии назвали «семейные обстоятельства».

С начала СВО по апрель 2023-го Белгородская область 2 276 раз попала под украинские обстрелы. Об этом в ходе отчета перед депутатами облдумы о работе регионального правительства в минувшем году заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Воронежский бизнесмен Эдуард Толоконников, концессионер парка «Дельфин», примет участие в развитии загородного парка «Сосновый бор» рядом с одноименной турбазой на реке Усманка. В развитие 15 га он намерен только в первый год направить порядка 20 млн руб.

Крупный липецкий производитель труб из высокопрочного чугуна ООО «ЛТК “Свободный сокол”» за 2022 год увеличил выручку сразу на 70% — с 3,4 до 5,8 млрд руб. По данным компании, ей удалось закончить год с чистой прибылью в 748 млн руб. против 74,8 млн руб. убытка по итогам 2021-го.

Правительство Орловской области распорядилось установить в регионе особый противопожарный режим «в связи с повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них на территории региона».

Воронежская область вошла в топ-15 регионов по спросу на официантов и барменов. Аналитики крупной платформы онлайн-рекрутинга Headhunter подсчитали, что в рейтинге субъектов РФ с наиболее высоким спросом на официантов, барменов и бариста Воронеж оказался на 15 месте (более 400 вакансий) со средней предлагаемой зарплатой 40 тыс. руб.

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