Headhunter: Воронежская область вошла в топ-15 по спросу на официантов и барменов

Аналитики крупной платформы онлайн-рекрутинга Headhunter в России составили рейтинг регионов с наиболее высоким спросом на официантов, барменов и бариста. В этом списке Воронеж оказался на 15 месте (более 400 вакансий) со средней предлагаемой зарплатой 40 160 руб., что на 2 тыс. руб. выше по сравнению с предложением прошлого года. В этом году спрос на барменов, официантов и бариста в регионе вырос на 12% по сравнению с 2022 годом, подсчитали аналитики Headhunter.

Первое место в топе занимает Москва с самым высоким спросом на специалистов из сферы общественного питания (8,5 тыс. вакансий), второй в списке Санкт-Петербург (4,6 тыс. вакансий), замыкает тройку лидеров Екатеринбург (1,13 тыс. вакансий).

Амалия Нечаева

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