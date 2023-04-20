Воронежский бизнесмен Эдуард Толоконников станет управляющим партнером загородного парка «Сосновый бор»

Воронежский бизнесмен Эдуард Толоконников, концессионер парка «Дельфин» и нескольких подземных переходов в облцентре, примет участие в развитии загородного парка «Сосновый бор» рядом с одноименной турбазой на реке Усманка. Об этом рассказала представитель господина Толоконникова Лидия Князева. Сейчас парк находится в собственности Александра Фролова, также владеющего компанией по сбору, обработке и утилизации мусора «Промликвидация». Площадь парка — около 15 га.

Она рассказала, что господин Толоконников входит в бизнес в качестве управляющего партнера в долях 50 на 50 на основании договора простого товарищества. «Планируется интеграция модели управления парком “Дельфин”, когда на территорию привлекаются резиденты для ведения бизнеса, аренду они не платят, а платят процент от выручки. В “Дельфине” такой процент для разных видов бизнеса составляет от 10% до 30%»,— пояснила госпожа Князева.

Объем инвестиций в проект в первый год — не более 20 млн руб. В этом сезоне основная работа будет проводиться в направлении сбора рекламаций, перестройки бизнес-процессов, переосмысления функционального зонирования территории. Инвестиционный план будет верстаться по итогам летнего сезона 2023 года.

Инвестиции в парк «Дельфин» площадью 5 га, напомним, составили около 200 млн руб. Кроме того, господин Толоконников готов стать концессионером соседнего участка вдоль водохранилища площадью около 10 га . Предприниматель может за 220 млн руб. создать на 1,2 км пирс, бассейны, глэмпинги, беседки и зону барбекю.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова, Андрей Цветков