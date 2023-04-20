В Орловской области установили особый противопожарный режим

Правительство Орловской области распорядилось установить в регионе особый противопожарный режим «в связи с повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них на территории региона». Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.

Там уточнили, что региональное управление лесами примет меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта, а также проведения в лесах некоторых видов работ. Кроме того, ведомству поручено провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос. Департамент сельского хозяйства, в свою очередь, проконтролирует недопущение сжигания сухостоя на полях сельхозназначения, а также опашке лесных массивов, граничащих с полями.

В подавляющем большинстве случаев пожары являются следствием нарушения человеком требований пожарной безопасности, напомнили в облправительстве. Виновники понесут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Отметим, что вчера особый противопожарный режим был введен и в Белгородской области.

Первый в 2023 году лесной пожар в Черноземье зафиксировали в Тамбовской области. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», он произошел на площади 0,4 га.

Мария Старикова

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