С начала спецоперации Белгородскую область обстреляли 2 276 раз; повреждены 3 267 домовладений и 660 автомобилей

С начала специальной военной операции по апрель 2023-го Белгородская область 2 276 раз попала под украинские обстрелы. Об этом в ходе отчета перед депутатами облдумы о работе регионального правительства в 2022 году рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, произошло 15 диверсий и минирований, 326 раз по территории региона применялись беспилотники.

В результате обстрелов погибли 30 и были ранены 123 мирных жителя.

Существенный ущерб нанесен строениям и инфраструктуре:

3 267 домовладений разрушены или повреждены;

660 автомобилей уничтожены;

636 объектов энергетической инфраструктуры подверглись ударам;

137 объектов коммерческой недвижимости понесли ущерб;

386 км дорожного полотна разрушено;

19 тыс. га сельхозугодий пострадали;

57 школам и детсадам нанесен ущерб.

Вячеслав Гладков сообщил, что «более двух третей жилья сейчас восстановлено, почти весь личный транспорт восстановлен». «Враг заходил, диверсионно-разведывательные группы работали у нас, и слава богу, что мы обеспечили необходимые меры, чтобы усилить работу правоохранительных органов. Мы ввели круглосуточную охрану 100 категорированных мостов в Белгородской области, и увидели, что количество диверсий сократилось. Мы начали учить людей обеспечивать свою безопасность и безопасность своих близких и соседей – оказывать первую медицинскую помощь, в какое место нужно укрыться, как быстро и безопасно эвакуироваться»,— напомнил глава региона.

Какие населенные пункты Белгородской области попадают под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин