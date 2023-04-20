Липецкий производитель труб «Свободный сокол» нарастил финпоказатели в 2022 году

Крупный производитель труб из высокопрочного чугуна ООО «ЛТК “Свободный сокол”» (Липецкая область) за 2022 год увеличил выручку на 70% — с 3,4 до 5,8 млрд руб. По данным, опубликованным компанией, ей удалось закончить год с чистой прибылью против 748 млн руб. против 74,8 млн руб. убытка по итогам 2021-го.

По данным правительства Липецкой области, объем производства ООО «ЛТК “Свободный сокол”» в 2022 году по сравнению с 2021-м вырос на 37%, объем реализации — на 43%. На 47% больше компания сделала налоговых отчислений. Таких результатов удалось добиться благодаря «слаженной работе коллектива и модернизации производства», считают в компании. Продукцию «Свободного Сокола» используют преимущественно в сфере ЖКХ. В этом году предприятие продолжает модернизацию, сообщили в пресс-службе облправительства.

Отметим, что в последние годы в компании развивался корпоративный конфликт между совладельцами. В ноябре 2021 года держатель 60%долей компании, представитель кипрской «Фэдокс трейдинг лимитед» Антон Бабуцидзе заявил, что был выведен из числа мажоритарных участников общества, не зная об этом. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, 40% долей ООО принадлежит Игорю и Надежде Ефремовым, 60% — Виктору Андрееву.

Мария Старикова