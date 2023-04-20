Международный союз поддержал допуск российских пятиборцев к соревнованиям в нейтральном статусе

Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил о полной поддержке возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщила пресс-служба UIPM.

Современное пятиборье: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

Исполнительный комитет UIPM на заседании 19 апреля постановил, что союз будет следовать рекомендациям МОК, опубликованным 28 марта, по допуску к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. UIPM также создаст независимую группу, которая будет проверять российских и белорусских спортсменов на соответствие критериям о нейтральном статусе, которые исполком союза определит в сотрудничестве с МОК, передает пресс-служба.

«UIPM подтверждает свою непоколебимую поддержку спортсменов Украины и их сообществ, которые ужасающе пострадали в результате вторжения в их страну России при поддержке Белоруссии»,— отметили при этом в организации. В UIPM подчеркнули, что решимость в поддержке украинских спортсменов остается на таком же уровне, как и в феврале 2022 года.

28 марта МОК представил критерии возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. В частности, олимпийский комитет отказал в допуске «командам, составленным из спортсменов с российским или белорусским паспортом», а также тем, кто активно поддерживает военную операцию на Украине. Президент МОК Томас Бах уточнил, что под «активной поддержкой» подразумевается не только «открытая солидарность» со спецоперацией, выражающаяся, допустим, в демонстрации буквы «Z» и высказываниях в соцсетях, но и «принадлежность к вооруженным силам или органам национальной безопасности».

После начала военной операции на Украине большинство спортивных федераций отстранили Россию и Белоруссию из своего состава. Первыми, еще осенью прошлого года, отстранение отменили Международная ассоциация бокса и Международная федерация фехтования. 13 апреля Международный союз триатлона разрешил россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе.

За полный недопуск атлетов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры-2024 в Париже публично выступили 35 стран, в том числе США и Германия. Господин Бах в ответ сказал, что правительства не должны решать, кого допускать к спортивным мероприятиям, а кого отстранять от них. 14 апреля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете национальным командам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Белоруссии. По сути, речь идет о возможном бойкоте страной крупных международных турниров.

Подробнее о решении властей Украины — в материале «Бойкот — дело тонкое».

Эрдни Кагалтынов