Литва предложила поэтапно вводить санкции против «Росатома»

Литва хочет разделить процесс введения санкций в отношении российской госкорпорации «Росатом» на семь частей, заявил глава МИДа страны Габриелюс Ландсбергис. По его словам, согласовывать все меры по отдельности необходимо для того, чтобы достичь компромисса с теми странами Евросоюза (ЕС), которые выступают против ограничений в отношении всей корпорации.

«Раньше мы предлагали "Росатом" (внести в санкционный список.— "Ъ") как предприятие и не получили поддержки из-за очень принципиального вето некоторых стран. Сейчас мы немного детализировали свое предложение, иными словам, мы разбили предложение на семь частей, то есть если смотреть на санкции как на нечто единое, можно "отрывать" по одной и оставить столько санкций, сколько удастся согласовать»,— сказал министр (цитата по Verslo zinios).

Министр иностранных дел Литвы уточнил, что «идеально было договориться о всех семи мерах, которые мы могли бы ввести». Однако принятие даже одной ограничительной меры против российской компании стало бы «шагом вперед». Среди таких мер он указал санкции против членов правления «Росатома», новых контрактов, контрактов предприятия, направляемых как со стороны ЕС, так и в сам союз.

В феврале Европарламент принял резолюцию, в которой призвал изгнать из Евросоюза «Росатом» и отказаться от импорта урана из России. В начале апреля Литва предложила ввести санкции против «Росатома». Однако Вильнюс рекомендовал дать европейским государствам возможность поэтапно расторгать действующие контракты с корпорацией. Два депутата Европарламента допустили введение 11-го пакета санкций, куда войдут ограничения в отношении «Росатома», к концу апреля. Кроме того Великобритания, Франция, США, Канада и Япония, входящие в G7, договорились объединиться с целью вытеснить Россию с международного рынка атомной энергетики.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Санкции разобрали на атомы».

Милена Костерева