Минфин и ЦБ обсуждают валютный лимит при выкупе активов уходящих компаний

Министерство финансов и Банк России разрабатывают механизм, который установит ежемесячный лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу иностранного бизнеса, покидающего РФ. Власти считают, что такие сделки могут приводить к волатильности рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов.— "Ъ") мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями»,— сказал господин Чебесков.

Как сообщает издание, аналитики предполагали, что падение рубля в начале апреля могло быть вызвано выкупом иностранных активов в России у крупных иностранных компаний, уходящих из РФ. В частности, в апреле правительство разрешило НОВАТЭКу купить 27,5% «Сахалинской энергии» за 94,8 млрд руб. Ранее доля в операторе проекта «Сахалин-2» принадлежала покинувшей Россию Shell.

Эксперты Bloomberg также связали падение курса рубля в марте-апреле с последовавшими маневрами Shell на российском валютном рынке: вырученную от продажи своей доли сумму (около $1 млрд) британская компания выводит из России в долларах, и такой объем должен был сказаться на котировках, предположили собеседники агентства. Банк России и Минфин РФ призвали не переоценивать влияние этого фактора.

При этом заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин считает, что апрельское ослабление рубля — результат того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. По его словам, сейчас поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, которая была в период с конца декабря по начало января. Господин Заботкин считает, что объем выручки начнет восстанавливаться после того, как российская экономика адаптируется к ценовым ограничениям.

На утренних торгах Мосбиржи 7 апреля курс доллара вырос до 83 руб./$, курс евро поднимался выше 91 руб./€ впервые с апреля 2022 года. Однако позднее цена скорректировалась и установилась на уровне 81 руб. за доллар и 89 руб. за евро. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что это рыночные колебания, которые зависят от баланса импорта и экспорта. По прогнозу Минэкономики, к концу года доллар США будет торговаться в районе 77 руб.

Эрдни Кагалтынов