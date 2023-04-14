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Коммерсантъ FM
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Минэкономиразвития прогнозирует курс на уровне 77 руб./$ к концу года

К концу года доллар США будет торговаться в районе 77 руб., считают в Министерстве экономического развития. Информацию агентству «Прайм» сообщил представитель министерства.

Согласно сценарным условиям, которые разработало министерство, среднее значение курса доллара в 2023 году будет на уровне 76,5 руб./$, в 2024-м — 76,8 руб./$, в 2025-м — 77,6 руб./$.

В последний раз курс рубля показал заметное падение в первую неделю апреля 2023 года — к 7 апреля курс доллара вырос до 83 руб./$, а курс евро поднимался выше 91 руб./€. Сейчас валюты торгуются на уровне 81,47 руб./$ и 90,02 руб./€.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о причинах и последствиях скачка — в материале «Ъ FM» «От рубля ждут большей стабильности».

Григорий Лейба

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