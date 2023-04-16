Главные новости за 16 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре после жалобы руководителя краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никиты Изюмова отменили концерт группы Shortparis.

Божественные литургии в Пасхальную ночь прошли в 55 храмах Краснодара. В каждый из них накануне доставили частицу благодатного огня из Иерусалима.

В Краснодаре начались работы по реконструкции трамвайной развязки на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней. Они проводятся в рамках реализации концессионного соглашения по развитию трамвайной сети в западной части Краснодара.

В Анапе произошел крупный пожар на плавнях. Из-за этого в городе перекрыли движение автомобилей по улице Ленинградской.

Арбитражный суд Кубани привлек к субсидиарной ответственности на 1,4 млрд руб. бывшего директора ЗАО «Комплекс пищевых предприятий "Лазурный"» Ивана Сарафиди.

Экс-владелица ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» Татьяна Фурса уступила права требования по долгу к предприятию в 8,3 млрд руб. своей бывшей фирме из Липецка.

В Краснодаре началось голосование по выбору территории для благоустройства по нацпроекту в 2023 году. В голосовании участвуют сквер Гатова на ул. Стасова, сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом, бульвар Россинского в поселке Краснодарском и др.

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