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В Анапе перекрыли движение по улице Ленинградская из-за возгорания плавней

Движение автомобилей по улице Ленинградская от улицы Спортивная до улицы Родниковая перекрыто из-за возгорания плавней в микрорайоне Алексеевский в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу.

Фото: Отдел МВД России по городу Анапе

Фото: Отдел МВД России по городу Анапе

«Сотрудники полиции Анапы обеспечивают оцепление места возгорания плавней. Убедительно просим выбирать объездные маршруты»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники полиции регулируют автомобильное движение, организуя объездные пути.

В воскресенье, 16 апреля, в плавнях реки Анапка загорелся камыш, общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Полностью ликвидировать горение спасателям удалось в 17:52.

Тат Гаспарян

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