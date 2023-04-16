В Анапе перекрыли движение по улице Ленинградская из-за возгорания плавней

Движение автомобилей по улице Ленинградская от улицы Спортивная до улицы Родниковая перекрыто из-за возгорания плавней в микрорайоне Алексеевский в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отдел МВД России по городу Анапе Фото: Отдел МВД России по городу Анапе

«Сотрудники полиции Анапы обеспечивают оцепление места возгорания плавней. Убедительно просим выбирать объездные маршруты»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники полиции регулируют автомобильное движение, организуя объездные пути.

В воскресенье, 16 апреля, в плавнях реки Анапка загорелся камыш, общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Полностью ликвидировать горение спасателям удалось в 17:52.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram