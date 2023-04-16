Божественные литургии в Пасхальную ночь прошли в 55 храмах Краснодара

Во всех 55 краснодарских храмах прошли Пасхальные богослужения. В каждый из них накануне доставили частицу благодатного огня из Иерусалима, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе в богослужении, которое провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Наумов.

Из Иерусалима в Сочи в субботу, 15 апреля, прямым спецрейсом доставили Благодатный огонь.

«После согласования со всеми соответствующими службами огонь перевезли в аэропорт Краснодара специальным нерегулярным рейсом малой авиации»,— говорится в сообщении.

Напомним, в пасхальные выходные Госавтоинспекция Кубани усилила контроль возле православных храмов. В Краснодаре безопасность мероприятий обеспечивают 250 сотрудников полиции. На территории храмов и церквей были проведены кинологические и инженерно-технические обследования.

Тат Гаспарян

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