В Краснодаре стартовало голосование по выбору сквера для благоустройства по нацпроекту

В Краснодаре началось голосование по выбору территории для благоустройства по нацпроекту в 2023 году. Об этом сообщил глава кубанской столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Территорию, набравшую большинство голосов, благоустроят в следующем году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», уточняет администрация Краснодара. Голосование проходит на платформе 23.gorodsreda.ru. Там же размещена информация о каждой зелёной зоне, эскизы, планы и актуальные фотографии.

В голосовании участвуют сквер Гатова на ул. Стасова, сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом, бульвар Россинского в поселке Краснодарском, сквер Самойленко на ул. Постовой напротив Городского Сада, территория по ул. Зиповской, 4/4 и сквер Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

Проголосовать можно до 31 мая.

Отмечается, что с 2017 года в Краснодаре по нацпроекту уже благоустроили 19 зелёных зон.

Михаил Волкодав

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