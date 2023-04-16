Суд взыскал с экс-директора винзавода «Лазурный» в Анапе 1,4 млрд рублей

Бывшего директора ЗАО «Комплекс пищевых предприятий "Лазурный"» Ивана Сарафиди Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 1,4 млрд руб. Судебный акт опубликован на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С заявлением в суд о привлечении Ивана Сарафиди и Александра Критари к субсидиарной ответственности обратилось ООО «Юникорк». В обосновании заявления компания указала, что бывшие руководители ЗАО КПП «Лазурный» не передали документацию, а также материальные и иные ценности, бухгалтерскую базу должника конкурсному управляющему.

Суд не привлек Александра Критари к субсидиарной ответственности, так как он являлся руководителем предприятия с октября 2020 года по август 2021 года, до открытия процедуры конкурсного производства.

Как указано в материалах дела, Иван Сарафиди руководил компанией с января 2005 года по октябрь 2020 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО КПП «Лазурный» было зарегистрировано в 1993 году в Анапе. Основной вид деятельности — производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках. Конкурсным управляющим является Сергей Кочетов. Убыток компании за 2018 год (более поздних данных не представлено) составил 36 млн руб.

С заявлением о признании предприятия банкротом в ноябре 2018 года в АС края обратился предприниматель Роман Радоняк, сумма долга компании составила 1 млн руб. Суд признал ЗАО КПП «Лазурный» банкротом в августе 2021 года.

По данным сайта организации, винзавод «Лазурный» — старейшее предприятие пищевой промышленности города-курорта Анапа. Компания занималась выпуском столовых сухих и полусладких вин.

В апреле 2020 года Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Комплекс пищевых предприятий "Лазурный"». По данным ведомства, подозреваемый являлся гендиректором предприятия с 2016 года. В 4-м квартале 2016 года и в 2017 году он вносил в налоговые декларации ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов на 557 млн руб.

Тат Гаспарян

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