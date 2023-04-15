Татьяна Фурса уступила долг Васюринского МПК в 8,3 млрд рублей фирме из Липецка

Экс-владелица ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» Татьяна Фурса уступила права требования по долгу к предприятию в 8,3 млрд руб. своей бывшей фирме из Липецка. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце ноября 2022 года Татьяна Фурса взыскала с комбината 8,3 млрд руб. задолженности по кредитному договору. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу. Позже стало известно, что Васюринский МПК намерен обанкротить сам себя, заявив о признаках недостаточности имущества. В конце марта в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием о признании предприятия банкротом обратилась Татьяна Фурса.

Сейчас кубанский арбитраж опубликовал определение о процессуальном правопреемстве по делу о взыскании 8,3 млрд руб.

Согласно документу госпожа Фурса в начале февраля 2023 года уступила ООО «Сити» права требования к Васюринскому МПК по договору цессии.



По данным «СПАРК-Интерфакс», до января 2019 года Татьяна Фурса владела 100-процентной долей МПК, которая перешла к ней от экс-депутата ЗСК и бизнесмена Сергея Фурсы. По данным из открытых источников, участники сделки — родственники. После этого собственником комбината стало кипрское Astrea Trading Limited, однако 100-процентная доля компании обременена залогом в пользу Татяны Фурсы. ООО «Сити», по информации «Спарка», зарегистрировано в Липецке в 2014 году, занимается покупкой и продаже недвижимости. Первым владельцем фирмы в течение недолгого времени являлась Татьяна Фурса, сейчас собственником компании является Елизавета Козырева.

В начале декабря 2022 года стало известно, что госпожа Фурса взыскала с агропромышленной фирмы из Горячего Ключа «Рубин» 1,2 млрд руб., являющихся задолженностью компании по кредитным договорам, выкупленным у Россельхозбанка. Эксперты тогда высказали мнение, что бизнеследи, предполагая будущее банкротство компании, предварительно взыскала задолженность, чтобы потом иметь возможность включиться в реестр требований кредиторов.

По информации «СПАРКа», Татьяна Фурса является совладельцем и генеральным директором 20 юридических лиц.

Михаил Волкодав

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