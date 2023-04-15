В Краснодаре началась реконструкция трамвайной развязки напротив КубГТУ

В Краснодаре начались работы по реконструкции трамвайной развязки на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней, они проводятся в рамках реализации концессионного соглашения по развитию трамвайной сети в западной части Краснодара. Об этом сообщает администрация Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы проводит концессионер «Синара — ГТР Краснодар». На уже существующей развязке заменят 1,2 км рельсошпальной решетки и построят еще 200 метров новых трамвайных путей. Со ссылкой на генерального директора компании Артема Доронина отмечается, что в рамках реконструкции будут установлены четыре остановочные платформы, адаптированные для маломобильных граждан, и современные павильоны. Проектом также предусмотрено создание зеленой зоны, тротуаров и стоянки для автотранспорта, устройство уличного освещения.

«Обновленный трамвайный узел поможет создать единый транспортный каркас с будущими линиями на западе и востоке города. Продление трамвайной ветки позволит жителям и гостям кубанской столицы быстрее и удобнее перемещаться по городу»,— приводит пресс-служба слова первого замглавы Кубани Игоря Галася. Вице-губернатор уточнил, что проект реализуется в рамках федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.

План комплексного развития городского электротранспорта в Краснодаре включает две концессии по строительству новых трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в западной и восточной частях города.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», всего до 2027 года в Краснодаре проложат более 70 км новых линий. По проекту концессий в восточной части Краснодара планируют построить около 35 км путей, депо на 150 вагонов и закупить трамваи. В западной части города планируется строительство 35,6 км трамвайных путей, включая сопутствующую инфраструктуру, и закупка 100 единиц современных трамваев. Проект оценивается в 28 млрд руб.

По данным властей, сегодня в Краснодаре трамваи перевозят более 70 млн человек в год, что составляет половину всего пассажиропотока. Протяженность трамвайных путей составляет 129 км. В 2022 году впервые за 20 лет построили 5 км новой ветки по улице Московской. С 2019 года на закупку 103 трамвайных вагонов край направил 3 млрд руб.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram