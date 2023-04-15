Вице-канцлер Хабек: Германия поддерживает включение атомного сектора РФ в 11-й пакет санкций ЕС

Правительство Германии выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза (ЕС), заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Он считает, что РФ использует зависимость от ее энергоресурсов для оказания давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По его словам, ядерные технологии — «весьма чувствительная область», в которой Россия больше не может «считаться надежным партнером». «Правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения (в пакет санкций.— "Ъ") гражданского атомного сектора (России.— "Ъ")»,— сказал господин Хабек в интервью агентству DPA (цитата по ТАСС).

Предполагается, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ранее ограничения. Politico сообщала, что ЕС обсудит новые санкции против России после Пасхи. В Европарламенте (ЕП) допустили их введение к концу апреля.

В феврале Европарламент принял не имеющую юридической силы резолюцию, в которой призвал изгнать из ЕС «Росатом» и отказаться от импорта урана из России. МИД Венгрии говорил, что страна никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России. В апреле Польша и страны Балтии предложили ввести санкции против «Росатома» и членов его правления. Роберт Хабек выступил за введение ограничений против стран, получающих из России уран для своих АЭС.

Лаура Кеффер