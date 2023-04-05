Вице-канцлер ФРГ Хабек предложил ввести санкции против стран, получающих из России уран для своих АЭС

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в отношении государств, которые получают уран из России для функционирования своих атомных электростанций (АЭС), необходимо ввести санкции. Также он назвал неприемлемым обход антироссийских санкций через третьи страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек

Фото: Christian Mang, Reuters Роберт Хабек

Фото: Christian Mang, Reuters

«Введение этих санкций должно произойти в какой-то момент, даже если это означает перемены для стран, которые все еще имеют атомные электростанции, работающие на российском уране»,— сообщил господин Хабек в ходе своего двухдневного визита в Киев (цитата по ТАСС).

По словам вице-канцлера Германии, он готов отстаивать необходимость введения санкций против стран—покупателей российского урана на уровне Евросоюза. При этом возможные сроки предметного начала подобных обсуждений он не озвучил.

Также Роберт Хабек считает, что ЕС следует внимательно относиться к случаям обхода антироссийских санкций через третьи страны. Подобные факты он назвал недопустимыми и призвал бороться с ними.

Ранее стало известно, что страны ЕС намерены обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. Среди ограничений, которые могут обсудить европейские политики, значится и инициатива Литвы о введении санкций в отношении российской государственной корпорации «Росатом». При этом Вильнюс предлагает дать европейским государствам возможность поэтапно расторгать действующие контракты с «Росатомом».

Александр Кислов