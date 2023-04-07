Польша и страны Балтии предложили ввести санкции против «Росатома» и членов его правления

Власти Польши и стран Балтии предложили включить российскую атомную энергетику в 11-й пакет санкций Евросоюза (ЕС), сообщает RMF FM со ссылкой на проект санкционного списка. В документе, в частности, содержится предложение о введении запрета на заключение контрактов с российской госкорпорацией «Росатом».

По данным RMF FM, документ датирован 30 марта. В нем Польша и страны Балтии предлагают ввести персональные санкции в отношении членов правления «Росатома». О ком конкретно идет речь, не уточняется. Также предлагается ввести запрет на инвестиции в российскую атомную энергетику и импорт обогащенного урана из России.

Как уточняет радиостанция, авторы документа предлагают «множество исключений и переходных периодов» при введении санкций в отношении российской атомной энергетики. В частности, отказ от сотрудничества с «Росатомом» будет осуществляться постепенно, но не дольше двух лет. При этом для Венгрии будет установлен девятилетний переходный период, чтобы страна смогла завершить строительство АЭС по российской технологии.

В феврале Европарламент принял резолюцию, в которой призвал изгнать из Евросоюза «Росатом» и отказаться от импорта урана из России. В ходе консультаций в ЕС Венгрия несколько раз блокировала решение о введение санкций в отношении «Росатома». По данным Politico, обсудить 11-й пакет антироссийских санкций страны ЕС намерены после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля.

Милена Костерева